إضراب عمال التمساح لبناء السفن بالسويس لإقالة مدير أمن الشركة لتعسفه ضدهم

اضرب، صباح اليوم السبت، عشرات العاملين بشركة التمساح لبناء السفن أحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس عن العمل، للمطالبة بإقالة مدير أمن الشركة .

وأكد العاملون تعسف مدير الأمن ضدهم وتعيينه عناصر أمن تابعة له حسب تعبيرهم، مطالبين رئيس الشركة بإقالته فوراً، مهددين بالاستمرار فى الدخول في اضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبهم .

وأضافوا انهم لا يطالبون بأي امتيازات أو حوافز مالية، وتتحدد مطالبهم فقط فى إقالة مدير الأمن، مؤكدين وفاة زميلهم أحمد ابو شال وهو عامل مريض بعد نقل مدير الأمن له إلي موقع عمل لم يحتمل العمل به بسبب ظروفه المرضية .

وقال مصدر بإدارة الشركة، أن رئيس مجلس الإدارة طلب عقد لقاء مع قيادات العمال لبحث مطلبهم .