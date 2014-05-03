أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إضراب عمال التمساح لبناء السفن بالسويس لإقالة مدير أمن الشركة لتعسفه ضدهم

Google+ Print
إضراب عمال التمساح لبناء السفن بالسويس لإقالة مدير أمن الشركة لتعسفه ضدهم إضراب عمال التمساح لبناء السفن بالسويس لإقالة مدير أمن الشركة لتعسفه ضدهم

 

اضراب عمال التمساح لبناء السفن بالسويس

اضرب، صباح اليوم السبت، عشرات العاملين بشركة التمساح لبناء السفن أحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس عن العمل، للمطالبة بإقالة مدير أمن الشركة . 

وأكد العاملون تعسف مدير الأمن ضدهم وتعيينه عناصر أمن تابعة له حسب تعبيرهم، مطالبين رئيس الشركة بإقالته فوراً، مهددين بالاستمرار فى الدخول في اضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبهم .

وأضافوا انهم لا يطالبون بأي امتيازات أو حوافز مالية، وتتحدد مطالبهم فقط فى إقالة مدير الأمن، مؤكدين وفاة زميلهم أحمد ابو شال وهو عامل مريض بعد نقل مدير الأمن له إلي موقع عمل لم يحتمل العمل به بسبب ظروفه المرضية .

وقال مصدر بإدارة الشركة، أن رئيس مجلس الإدارة طلب عقد لقاء مع قيادات العمال لبحث مطلبهم . 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا