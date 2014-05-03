إلغاء إجازة السبت للعاملين بالتعليم بالتزامن مع بدء امتحانات المدارس بالقليوبية

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، بإلغاء اجازة اليوم السبت للعاملين بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بمختلف تخصصاتهم واداراتهم وجميع مدارس المحافظة اعتبارا من 3 مايو موعد بدء الامتحانات وحتى 28 يونيو المقبل نهاية الامتحانات بالمحافظة، وذلك بناءا على المذكرة التى رفعها الدكتور عبد الله عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وأشار إلى أن الامتحانات بدأت اعتبارا من اليوم السبت 3مايو وستنتهى فى 28 يونيو حيث بدأت الامتحانات فى سنوات النقل بالصفين الثانى والثالث الابتدائى للتعليم المجتمعى والصم والمكفوفين والتجريبى والصفوف الاول والثانى الثانوى والاعدادى العام والرياضى والصم والمكفوفين والنقل الثانوى الفنى للصم وشهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى المهنى .