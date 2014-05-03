بدء نظر محاكمة 21 متهم من الإخوان بسوهاج بعد وصول هيئة المحكمة والمتهمين

وصلت، منذ قليل، هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج، إلى مقر المحاكمة، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي عبد الجواد حلمي ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين .

وصل ايضا 8 متهمين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لبدء النظر في القضايا رقم 2767 لسنة 2011 والقضية رقم 1 لسنة 2014 والقضية رقم 31 لسنة 2011 والخاصة بمحاكمة 21 متهم ينتمون لجماعة الأخوان الإرهابية .

والمتهمون هم محمد علاء الدين محمود ، هيثم محمد أحمد السيد ، محمود معتز محمود محمد ، محمد أحمد عبدالله ، محمود محمد محمود محمد ، معاز محمد السيد ، أحمد طارق محمد علي ، عمرو أحمد فتحي ، يحيي ضاحي محفوظ ، وحيد كامل عيسي ، خالد محمد عبد العزيز ، حسوب محمد علي خلف الله ” وصحة أسمه حسوب أحمد محمد ” ، محمد السيد سليمان عبدالله ، جاد السيد حسن ، محمد علي البدري ، محمد أحمد سلطان ، محمد فتاح كامل ، عبدالله محمد عبالله ، حنفي محمود عبد الكريم ، عبد الفتاح مطاوع ، علي محمود عبدالله محمود .

ومن الجدير بالذكر ان المتهمين الـ 21 من بينهم 13هارباً ومفرج عنهم لأسباب صحية، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بالإضافة إلي منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والأعتداء علي الحرية الشخصية والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الأجتماعي ، بالإضافة إلي الترويج بالقول لأغراض الجماعة وتوزيع منشورات تحد علي العنف وتعطيل وسائل النقل العام وترويع حياة المواطنين وذلك بمدينتى أخميم وساقلته .