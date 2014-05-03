أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«تمرد السويس» تعرض لقاء السيسي بميدان الأربعين وتطلق حملة «أطلب من الرئيس»

Google+ Print
«تمرد السويس» تعرض لقاء السيسي بميدان الأربعين وتطلق حملة «أطلب من الرئيس» «تمرد السويس» تعرض لقاء السيسي بميدان الأربعين وتطلق حملة «أطلب من الرئيس»

صورة أرشيفية

أعلنت حركة تمرد المسئولة عن الحملة الرسمية للمشير لرئاسة الجمهورية بالسويس عن تنظيم عرضاً للقاء السيسي الأول والمنتظر أن يذاع مساء الإثنين القادم على قناتي «أون تي في والسي بي سي» وإطلاق حملة «اطلب من الرئيس» .

وقال محمد فداء، منسق تمرد بمدن القناة إن هدف إذاعة اللقاء هو استهداف شرائح أكبر من المواطنين ووصول اللقاء لكل من لم يتمكن من مشاهدته فى منزله ، موضحاً أن اللقاء سيشهد عرض لبرنامج السيسي وأفكاره وآراءه فى تطوير وحل مشاكل .

وأضاف فداء أن حملة «أطلب من الرئيس» هدفها جمع مطالب المواطنين وأفكارهم لتطوير مصر ، موضحاً عقب أنه انتهاء الحملة سيتم بلورة هذه المطالب ورفعها للحملة الرئيسية وتسليمها للمشير السيسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن

سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن