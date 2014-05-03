«تمرد السويس» تعرض لقاء السيسي بميدان الأربعين وتطلق حملة «أطلب من الرئيس»

أعلنت حركة تمرد المسئولة عن الحملة الرسمية للمشير السيسي لرئاسة الجمهورية بالسويس عن تنظيم عرضاً للقاء السيسي الأول والمنتظر أن يذاع مساء الإثنين القادم على قناتي «أون تي في والسي بي سي» وإطلاق حملة «اطلب من الرئيس» .

وقال محمد فداء، منسق تمرد بمدن القناة إن هدف إذاعة اللقاء هو استهداف شرائح أكبر من المواطنين ووصول اللقاء لكل من لم يتمكن من مشاهدته فى منزله ، موضحاً أن اللقاء سيشهد عرض لبرنامج السيسي وأفكاره وآراءه فى تطوير وحل مشاكل مصر.

وأضاف فداء أن حملة «أطلب من الرئيس» هدفها جمع مطالب المواطنين وأفكارهم لتطوير مصر ، موضحاً عقب أنه انتهاء الحملة سيتم بلورة هذه المطالب ورفعها للحملة الرئيسية وتسليمها للمشير السيسي.