بدء امتحانات أخر العام بجميع المراحل التعليمية بالغربية وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأت صباح اليوم السبت، أول أيام امتحانات أخر العام للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2013|2014 بمحافظة الغربية بجميع مدارس التعليم الابتدائي والتعليم الابتدائي ذات الفصل الواحد والتعليم الإعدادي والإعدادي المهني والثانوي الفنى (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي) إلى جانب الصف الأول والثاني بالثانوية العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة حول المدارس .

كانت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم قد عقدت عدة اجتماعات موسعة خلال الفترة الماضية مع مديرى العموم بالمديرية طالبت فيها بالابتعاد عن وضع الأسئلة ذات طابع سياسى فى جميع المراحل مع تفعيل القرار 166لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ومنع استخدام الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات للطالب والمعلم.

وقامت مديرية التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الغربية لتأمين المدارس والكنترولات ونقل الأسئلة وأوراق الاجابات من مراكز توزيع الأسئلة إلى المدارس والعودة بأوراق الإجابات مع تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الثابتة والمتحركة أمام المدارس والكنترولات، إلى جانب توقيع بروتوكولا مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة والاتفاق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا على تدبير محولات لتوفير الكهرباء فى حالة انقطاع التيار الكهربى أثناء عمليات تصحيح أوراق الإجابات .