غرق سائحة نمساوية باحد شواطئ مرسي علم‎

لقىت سائحة نمساوية الجنسية مصرعها، بعد تعرضه لأسفيكسا الغرق اثناء ممارسة االسباحة بأحد شواطئ مرسى علم وتم انتشال جثتها وتحرير محضر بالواقعة وتم اخطار النيابة لتولي التحقيقات

تلقي اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد أسامة جودة مأمور قسم شرطة مرسى علم يفيد تعرض السائحة النمساوية هينجا شيتروف 67 سنة، لأسفيكسا الغرق عند ممارستها السباحة وتم انتشال الجثة وايداعها مشرحة المستشفي بمرسي علم وقرر محمد ابوخضرة رئيس نيابة جنوب البحر الاحمر التصريح بتسليم الجثة لمندوب السفارة النمساوية بالقاهرة