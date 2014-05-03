أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غرق سائحة نمساوية باحد شواطئ مرسي علم‎

Google+ Print
غرق سائحة نمساوية باحد شواطئ مرسي علم‎ غرق سائحة نمساوية باحد شواطئ مرسي علم‎

لقىت سائحة نمساوية الجنسية مصرعها، بعد تعرضه لأسفيكسا الغرق اثناء ممارسة االسباحة بأحد شواطئ مرسى علم وتم انتشال جثتها وتحرير محضر بالواقعة وتم اخطار النيابة لتولي التحقيقات

تلقي اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد أسامة جودة مأمور قسم شرطة مرسى علم يفيد تعرض السائحة النمساوية هينجا شيتروف 67 سنة، لأسفيكسا الغرق عند ممارستها السباحة وتم انتشال الجثة وايداعها مشرحة المستشفي بمرسي علم وقرر محمد ابوخضرة رئيس نيابة جنوب البحر الاحمر التصريح بتسليم الجثة لمندوب السفارة النمساوية بالقاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا