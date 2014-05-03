اليوم.. بدء امتحانات النقل لطلاب محافظة الجيزة

تبدأ اليوم السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بمحافظة الجيزة، حيث يؤدى طلاب الصفوف الثانية والثالثة والرابعة من المرحلة الابتدائية امتحان مادتى اللغة العربية والخط.

وفى السياق نفسه، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى لطلاب التعليم الفنى "تجارى وصناعى وزراعى"، حيث انتهى الطلاب من بعض الامتحانات العالمى خلال الفترة الماضية.

وقال هشام السنجرى مدير المديرية، إنه تم تكليف مدير التعليم العام والتعليم الفنى، بالإضافة إلى وصفى الدين محمد وكيل المديرية، للقيام بجولات لمتابعة سير الامتحانات.