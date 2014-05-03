فلسطين تنضم إلى 5 اتفاقيات دولية وتعزز موقعها عالمياً

انضمت فلسطين رسمياً أمس الجمعة الى 5 اتفاقيات للامم المتحدة حول حقوق الانسان من بينها اتفاقيات ضد التعذيب ولحقوق الطفل، على ما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة.

واعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للامم المتحدة روبرت كولفيل في لقاء صحافي في جنيف ان اتفاقيات الامم المتحدة هذه هي ضد التعذيب، والغاء التمييز العرقي، والغاء جميع انواع التمييز ضد المرأة، ولحماية حقوق المعوقين، وحقوق الطفل.

من جهة اخرى افاد المتحدث ان انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل بخصوص ضلوع الاطفال في النزاعات المسلحة سيسري الأسبوع المقبل فيما يسري انضمامها الى معاهدتي الامم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مطلع الشهر المقبل.

وصرح كولفيل ان "الانضمام الى 7 اتفاقيات اساسية في مجال حقوق الانسان، وبروتوكول محوري، خطوة مهمة الى الامام في تعزيز حماية حقوق الانسان في فلسطين".

وفتح حصول فلسطين على وضع "دولة مراقب" أواخر العام 2012 مجالاً لانضمامها الى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعزز من قدرتها.