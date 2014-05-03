السيسي وصباحي مُرشحا الرئاسة المصرية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي امس القائمة النهائية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري وذلك بالتصديق على اسمي عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية. وأصدرت اللجنة قرارها بإدراج الاسمين بالقائمة النهائية للمرشحين وذلك بحسب ترتيب التقدم بأوراق ترشحهما إلى اللجنة.

على صعيد اخر دان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت صباح أمس في سيناء ومنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مؤكداً أن مرتكبي هذه العمليات الإرهابية مفسدون في الأرض عاصون لأمر الله تعالى

وأضاف مفتي مصر في بيان أصدره أمس أن من يقوم بمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية مفسدون في الأرض وعاصون لأمر الله ووصية رسوله بحرمة الدماء.

وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مغبة سفك الدماء التي حرم الله إلا بالحق، وقال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت.

وقال مفتي مصر إن كل إرهابي هو ظالم لنفسه ولغيره، ولن يكون بمنأى عن عقاب الله جزاء إرهابه وإفساده في الأرض، وإراقته للدماء التي حرم الله، وزعزعة الاستقرار وإشاعة الخوف في نفوس الآمنين.

ودعا مفتي مصر الأجهزة الأمنية إلى ضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، كما ناشد المصريين جميعًا نبذ العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن يد الإجرام والإرهاب سوف تطال الجميع إذا لم يتصد لها المخلصين من أبناء مصر بكل حزم.

من جانبه استنكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت صباح أمس في سيناء والقاهرة.

وأكد شيخ الأزهر في بيان له أمس على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية القبيحة التي لم تراع أي حرمة للدماء والأنفس التي عصمها الله، وطالب شيخ الأزهر في بيانه بسرعة تعقب هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حاسمة وعاجلة في مواجهتهم.