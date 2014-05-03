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د. الصفحي ممثلاً لمنظمة الاعتماد الأكاديمي الأمريكي بالمملكة

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د. الصفحي ممثلاً لمنظمة الاعتماد الأكاديمي الأمريكي بالمملكة د. الصفحي ممثلاً لمنظمة الاعتماد الأكاديمي الأمريكي بالمملكة
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د. محمد الصفحي

جازان - أنور خواجي

    حصل الدكتور محمد بن محسنة عبدالله الصفحي على الاعتماد الأكاديمي من منظمة الاعتماد الأكاديمي بالولايات المتحدة الأمريكية (IAO) وكذلك تعيينه ممثلا ومحكما لها في المملكة العربية ، يذكر أن الدكتور محمد حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة الجزيئية من جامعة جلاسكو في المملكة المتحدة وهو عميد كلية الصيدلة بجامعة جازان وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والبحثية العالمية والمحلية وإضافة الى جهده المميز إداريا فهو العميد المؤسس لكلية الصيدلة بجامعة جازان وله جهود بحثية وعلمية منشورة حيث إنه قام باكتشاف ميكانيكية جديدة لعلاج أمراض الالتهابات نشرت في مجلة الصيدلة الجزيئية الأمريكية عام 2010 م وهو عضو في مركز المؤثرات العقلية بجامعة جازان.

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