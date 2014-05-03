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تربية الرياض تعتمد جدول الثانوية العامة بالرياض

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تربية الرياض تعتمد جدول الثانوية العامة بالرياض تربية الرياض تعتمد جدول الثانوية العامة بالرياض

    اعتمد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف الاستاذ محمد بن عبدالله المرشد جداول اختبارات الصف الثالث الثانوي موحدة لجميع الأقسام للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول). واوضح مدير القبول والاختبارات ايمن بن محمد الركبان الاختبارات ستبدأ يوم الاحد 26/7/1435ه الموافق 25/5/2014م وهناك سبعة جداول، الاول لقسم العلوم الشرعية والعربية، وقسم العلوم الطبيعية، والجدول الثاني لقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، والجدول الثالث لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وجدول معاهد النور، وجدول قسم العلوم الشرعية والعربية (ليلي)، وجدول قسم العلوم الطبيعية (ليلي)

ويشار الى ان مادة البرمجة وتقنية المعلومات والتربية الوطنية والقراءات يتم اختبارها في الأسبوعين اللذين يسبقان بدء الاختبارات وعلى الطالب مراجعة إدارة المدرسة لمعرفة الأيام المحددة لاختبارها.

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