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الفيفا يمهل الإسماعيلي 7 أيام لدفع مستحقات فريق أنطوي السابق

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الفيفا يمهل الإسماعيلي 7 أيام لدفع مستحقات فريق أنطوي السابق الفيفا يمهل الإسماعيلي 7 أيام لدفع مستحقات فريق أنطوي السابق

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 9 مايو المقبل كموعد أخير من أجل تسديد مستحقات نادي دريمز الغاني مقابل انتقال جون أنطوي مهاجم الفريق والتي تبلغ 150 ألف دولار.

وسبق للنادي الغاني أن رفض تقسيط المبلغ وطالب بسرعة سداد المبلغ وغلا سيتم فسخ تعاقد اللاعب.

وكان اللاعب الغاني قد انتقل قبل عامين للإسماعيلي في صفقة اعلن عنها في وقتها إنها صفقة انتقال حر إلا أن الفيفا وقف بجوار الشكوى التي تقدم بها النادي الغاني مؤكدا أحقيته في ثمن اللاعب.

يذكر أن أنطوي يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 11 هدفا آخرها كان في شباك الزمالك يوم الخميس.

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