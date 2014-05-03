الأهلي يسعى للصدارة في الاختبار الأول لفتحي مبروك

يعود فتحي مبروك لتولي القيادة الفنية للأهلي مؤقتا مرة أخرى بعد أن رحل محمد يوسف المدير الفني للفريق، ويدخل صدامه الأول بمواجهة قوية مع سموحة متصدر المجموعة الأولى بالدوري.

الأهلي الذي بدأ في إحكام السيطرة مرة أخرى على المجموعة قد يصعد للصدارة في حال فوزه يوم السبت على ضيفه السكندري بفارق الأهداف مع مباراة مؤجلة للمارد الأحمر.

ويدخل الأهلي عصرا جديدا ولكنه مؤقتا مع فتحي مبروك الذي ليس غريبا على الأهلي إذ قاد الفريق في أكثر من مناسبة مؤقتة من قبل أبرزها عام 2003 عندما توج بلقب كأس مصر مع الفريق بعد إخفاق الدوري مع بونفرير.

الأهلي أسلحته جاهزة ماعدا أحمد رؤوف صاحب الهدف القاتل في شباك الدفاع الحسني والذي صعد بالمارد الأحمر لمجموعات الكونفدرالية نظرا للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات فيما يغيب أحمد شكري لأسباب فنية وشهاب للإصابة.

عدا ذلك استدعى مبروك الـ20 لاعب المتاحين للعب مباراة سموحة.

على الجانب الآخر يسعى فريق سموحة لاستعادة زمام الأمور مجددا بعد أن تعقدت حساباته بالخسارة من الاتحاد المنافس الثاني له، سموحة سيبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن الاتحاد و6 عن الأهلي في حال فوزه غدا السبت.

ويسعى حمادة صدقي لتأكيد أحقية الفريق السكندري في إحدى بطاقتي الصعود للمربع الذهبي.

مباراة الدور الأول كانت قد انتهت بفوز الأهلي 2-0 بأقدام عبد الله السعيد هداف الأهلي هذا الموسم بالمباراة التي أقيمت مطلع هذا العام على ملعب المكس بالإسكندرية.