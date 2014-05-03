فريق الدوري - تريزيجيه يختار جابر ومروان محسن مع ثنائي المقاولون في التشكيل

يعرض FilGoal.com اختيارات محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات لاعب الأهلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

واختار تريزيجيه ثنائي من المقاولون هم محمد فاروق ومحمود عزت مع مروان محسن مهاجم بتروجيت وعمر جابر لاعب الزمالك وحسين السيد ظهير المقاصة لتدعيم تشكيلته الأهلاوية.