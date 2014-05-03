ضبط عدد “5 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد “5 ” قضايا مخدرات بيانها كالتالي :-

> تمكن النقيب / اسلام كريم ضابط وحدة الاشتباه وبصحبته الملازم أول / مصطفى شامه ضابط وحدة مباحث قسم اول سوهاج من ضبط كلا من :- -

> 1- محمد صبري محمد عبد اللاه سن 32 عاطل ومقيم زاوية أبو الفضل قسم أول سوهاج والمسجل شقي خطر

> فئه ج سرقات عامه وبحوزته [ 40 قرص تامول المخدر ومبلغ مالى " 640 جنيه ] – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع

> 2- يوسف محمود محمد احمد سن 36 عاطل ومقيم نجع أبو شجرة – قسم أول سوهاج والمسجل شقي خطر

> فئه ب سرقات عامه وبحوزته ” 10″ قرص تامول المخدر – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – وتحرر عنهما المحضر رقم 1616 أدارى قسم أول سوهاج لسنة 2014

> 3- تمكنت وحدة الاشتباه من ضبط المتهم / أسامه جمال جابر فراج سن 29 عامل ومقيم ش النقراشى -قسم أول سوهاج وبحوزته ” قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 5 جرام ” بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1621 أدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014

> 4- عدد “60″ قرص تامول وترامادول المخد ر ومبلغ مالى 240 جنيه بحوزة المتهم / مصطفى غريب السيد عطا

> سن 25 عامل ومقيم المساعيد مركز العسيرات – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع– وتحرر عن ذلك المحضر رقم 790 ادارى مركز العسيرات لسنة 2014

> 5- عدد “10″ قرص باركينول المخدر بحوزة المتهم / وسيم إبراهيم هنري سن 31 عامل ومقيم الحوزة – قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – وتحرر عن ذلك

> المحضر رقم 961 أدارى قسم جرجا لسنة 2014

> وتم اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة تجاه المضبوطات