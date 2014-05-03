مسؤول أممي يدعو المجتمع الدولي الي التحرك لوقف الأعمال العدائية بجنوب السودان

أكد أداما ديينج المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية علي ضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي من أجل انهاء (الأعمال العدائية) الدائرة في جنوب السودان حاليا.

وقال المسؤول الأممي ـ في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول جنوب السودان عصر اليوم بتوقيت نيويورك ـ ” من المهم الآن أن نتحرك فورا لوضع نهاية للأعمال العدائية ، هذا ما نحتاجه حاليا “.

وحول مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي ـ خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس ـ بفرض عقوبات اقتصادية والتهديد باستخدام القوة ضد مرتكبي أعمال العنف في جنوب السودان ، قال ديينج ” من المهم الآن انهاء الأعمال العدائية فورا، وعلي طرفي النزاع أن يدركا أن التعايش ومنظمات المجتمع المدني هي عناصر مهمة تستدعي معالجتها علي الفور، وإلا وجدنا أنفسنا أمام ابادة جماعية جديدة شبيهة بتلك التي حدثت في رواندا ، وعلينا ألا نسمح بحدوث ابادة جماعية آخري في أفريقيا “.

ونوه أداما ديينغ بأن الهيئة الحكومية للتنمية فى أفريقيا (إيجاد) تسعي حاليا الي استئناف المفاوضات بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه الأسبق رياك مشار، وقال إن (أيجاد) تبحث عن الحصول علي دعم من الأمين العام للامم المتحدة بشأن ارسال قوات حفظ سلام من دول المنطقة الي جنوب السودان.

وحول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينتي بانتيو بولاية الوحدة (وبور بولاية جونقلي في أبريل الماضي وراح ضحيتها عشرات المدنيين ، قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “علينا انتظار نتائج التحقيقات بشأن ماحدث ، والمهم الآن اتخاذ اجراء فورية ، وقد أخبرت القادة في جنوب السودان والمعارضة بأنه من الضروري تفعيل مبدأ محاسبة المتورطين في تلك الأحداث”.

> أ ش أ