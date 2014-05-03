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إحباط تسلل 31 مصريًا و3 سودانيين لليبيا وحبسهم 4 أيام بالسلوم

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إحباط تسلل 31 مصريًا و3 سودانيين لليبيا وحبسهم 4 أيام بالسلوم إحباط تسلل 31 مصريًا و3 سودانيين لليبيا وحبسهم 4 أيام بالسلوم

أصدرت النيابة العسكرية بالسلوم قرارا بحبس 34 متسللا من المصريين والسودانيين 4 أيام عقب التحقيق معهم في محاولة تسللهم الحدود بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي قبل إحباط الأجهزة الأمنية بمنفذ السلوم البرى عملية تسللهم وإلقاء القبض عليهم من خلال الاشتراك بين القوات المسلحة وضباط إدارة البحث بالمديرية وفرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح من ضبطهم.
> حيث أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن القوات الأمنية بمنفذ السلوم البرى من ضبط 34 متهما وهم 3 سودانيين و31 مصريا من محافظات 9 من المنيا و 8 من أسيوط و 4 من الفيوم و 3 من البحيرة و 3 من قنا و 2 من سوهاج و 1 من القاهرة و 1 من الإسكندرية وذلك أثناء محاولة دخولهم إلى الأراضي الليبية متسللين بطرقة غير شرعية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكريه السلوم .

وبالعرض على النيابة العسكرية بالسلوم قررت حبس جميع المتهمين 4 أيام مع مراعاة عرضهم في الميعاد على النيابة العسكرية .

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