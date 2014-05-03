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البرازيلي فرناندو محروم من المشاركة مع البرتغال رغم تجنيسه

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البرازيلي فرناندو محروم من المشاركة مع البرتغال رغم تجنيسه البرازيلي فرناندو محروم من المشاركة مع البرتغال رغم تجنيسه

لشبونة، (إفي): أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم، عدم تمكن البرازيلي الأصل البرتغالي الجنسية فرناندو من اللعب في صفوف منتخب البلاد الأول في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وذلك لمشاركته في مباريات رسمية سابقة مع "الكناري".

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم "أبلغ الفيفا الاتحاد البرتغالي اليوم أن اللاعب فرناندو ريجيس لن يستطيع تمثيل الوطني".

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن فرناندو لاعب وسط بروتو، قد شارك مع البرازيل في 2007 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وكان مدرب منتخب البرتغال باولو بينتو يسعى للاعتماد على فرناندو في المواجهات الودية المقبلة، وضمه للقائمة المتجهة للبرازيل لخوض نهائيات كأس العالم في يونيو المقبل.

وحصل اللاعب على الجنسية البرتغالية منذ عدة أشهر، وكان يأمل في الظهور المونديالي الأول له مع منتخب بلاده "الجديد".

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