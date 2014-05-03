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ديفيد لويز: موسم تشيلسي كان كارثيا

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ديفيد لويز: موسم تشيلسي كان كارثيا ديفيد لويز: موسم تشيلسي كان كارثيا

يرى البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي أن الموسم الحالي لفريقه كان كارثيا بعد أن اقترب من الخروج دون الحصول على أي بطولة هذا الموسم.

وكان تشيلسي قد خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة لكأسي إنجلترا ورابطة المحترفين في وقت سابق كما تعد حظوظه الأقل بين ليفربول وسيتي في الفوز بالدوري.

وقال لويز للصحفيين "يمكنك القول أنه كان موسما كارثيا لأي فريق عندما لا تفوز بأي بطولة، نحن ناد كبير ونريد الفوز بالبطولات وسنظل نحارب في الدوري".

وأضاف "لا يمكننا الفوز بشكل أوتوماتيكي بالدوري فهو أمر صعب، نحن نمتلك العديد من اللاعبين الرائعين ممن يريدون الفوز بالبطولات.. أمر طبيعي أن تجلس في منزلك وتشاهد تشيلسي يسعى للفوز بالبطولات".

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فيديو اليوم السابع