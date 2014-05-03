بلباو يصعد لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 15 عاما

(إفي): ابتعد أثلتيك بلباو بالمركز الرابع في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الكبير اليوم خارج ملعبه على رايو فايكانو بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة 36.

وواصل الفريق الباسكي تألقه هذا الموسم مع المدرب إرنستو فالفيردي، حيث نجح في إقتناص النقطة 68 ، ليتفوق بتسع نقاط مؤقتا عن إشبيلية خامس الليجا.

وضمن بلباو بذلك حسابيا التأهل لملحق بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما رايو فتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر بمنتصف الجدول ليطمئن في المنطقة الدافئة.

سجل ثلاثية أثلتيك كل من ميكيل سان خوسيه وأوسكار دي ماركوس وأندر هيريرا (ق20 و30 و74).