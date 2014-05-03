بوكوفا تسلم جائزة اليونسكو- الشارقة-للثقافة العربية لعام 2014 للفائزيين

سلمت ايرينا بوكوفا ،المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة والتربية والثقافة والعلوم،باليونسكو،اليوم الجمعة ، جائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية لعام ٢٠١٤ لكل من فاروق مردم بك الكاتب والمترجم والناشر الفرنسي السورى، والمؤسسسة العربية للصورة والتى تتخذ من بيروت مركزا لها.

> وشارك فى الاحتفال الذى أقيم بمقر المنظمة الاممية بباريس الشيخة بدور بنت سلطان القاسمى إحدي أميرات الشارقة وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة إلى جانب عبد الله النعيمى المندوب الدائم لدولة الامارات لدى اليونسكو.

> وشددت مديرة اليونسكو – فى الكلمة التى ألقتها بهذه المناسبة – على أهمية جائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية، معتبرة أن الحائزة تعكس رؤي العالم تمسك فيه الثقافة بمفتاح السلام الذى لا ينطوى على الأمن فقط وإنما يتمثل فى سلام دائم يستند إلى الاحترام المتبادل والحرية والثقة.

> وأعربت ايرينا بوكوفا، عن قناعتها أكثر من اى وقت مضى عن الحاجة إلى تعزيز وتفعيل رأس المال الثقافى واسع النطاق الرامى إلى ازدهار التنوع الثقافى والارتقاء به بوصفه عاملا من العوامل الايجابية لتحقيق التغيير .

أ ش أ