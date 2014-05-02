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زعزوع: وزير الصحة أكد أن مصر آمنه تماما حتى الآن من فيروس “كورونا”

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زعزوع: وزير الصحة أكد أن مصر آمنه تماما حتى الآن من فيروس “كورونا” زعزوع: وزير الصحة أكد أن مصر آمنه تماما حتى الآن من فيروس “كورونا”

 

وزير السياحة هشام زعزوع

تلقى وزير السياحة هشام زعزوع، تأكيدا من وزير الصحة الدكتور عادل عدوي يفيد بأن آمنة تماما حتى الآن من فيروس “كورونا”، وأنه لا يوجد إلا إصابة واحدة تم الاعلان عنها، وجميع الحالات المشتبة جاءت نتائجها سلبية لفيروس “كورونا”.
> وجاء في التقرير أن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم إتخاذها ومن بينها تحذير وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين فى آداء مناسك الحج والعمرة بتأجيل السفر هذا العام إلى بعد أن زادات حالات الإصابة هناك.
> وأشار التقرير إلى أن التحذير لم يشمل جميع المواطنين ولكن فئة عمرية محددة، ومن بينها الأطفال أقل من عمر 15 عاما، وكبار السن أكثر من 65 عاما، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة كأمراض القلب والصدر المزمنة وأمراض الكلى وأمراض ضعف المناعة باعتبار هؤلاء الاكثر عرضة وخطورة للإصابة بالمرض ،وأضاف أن رفع أحكام الرقابة على منافذ المطارات والموانئ يتعلق بالقادمين إلى مصر من الدول التى انتشر بها الفيروس من أجل تجنب انتشاره في مصر أيضا.
> وأضاف أن نشر الوعى بين جموع المسافرين بالتنسيق مع شركات السياحة من وإلى السعودية، يعد من أكثر الوسائل فاعلية لمنع انتشار الفيروس، بالإضافة إلى رفع الوعى الصحي داخل مصر لمكافحة العدوي.
> يذكر أن وزارة السياحة تنسق مع السلطات السعودية بشأن متابعة الموقف على مدار الساعة وأن السلطات السعودية لم تصدر حتى الان تحذيرات من السفر اليها.

أ ش أ

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