طاهر: تغيير الجهاز الفني كان للحفاظ على مبادئ الأهلي

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن تغيير الجهاز الفني بالكامل بقيادة محمد يوسف مدرب فريق الكرة السابق كان للحفاظ على قيم ومبادئ النادي الأهلي.

وقال طاهر للصحفيين عقب اجتماع مجلس الإدارة باللاعبين "القرار اتخذ للمحافظة على قيم ومبادئ النادي الأهلي".

ويشير طاهر لتصريحات محمد يوسف للإعلام والتي انتقد فيها مجلس الإدارة مؤكدا أن ما يحدث في الأهلي غريب مشيرا للتدخل في شؤون الفريق من قبل البعض.

وأضاف "من ينتقد تغيير الجهاز الفني في وسط الموسم عليه أن ينظر لمجلس الإدارة فهو أيضا تم تغييره في وسط الموسم، فهل يعني ذلك أن تتوقف الحياة داخل الأهلي وينهار الكيان؟ بالطبع لا".

وتأتي تصريحات محمود طاهر لتشير أن قرار رحيل يوسف كان إقالة وليست استقالة كما أشار FilGoal.com يوم الخميس طالع الخبر من هنا.