محمود طاهر للاعبين: الجميع يدعمكم ودوركم مواصلة تحقيق البطولات

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي للاعبي الفريق أن أي قرار تتخذه الإدارة يصب في النهاية لصالحهم مشيرا إلى أن الإدارة تدعمهم وتثق في مواصلة تحقيقهم للبطولات.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الخميس عن رحيل محمد يوسف المدير الفني للفريق بالإضافة لسيد عبد الحفيظ وهادي خشبة المسؤولين عن قطاع الكرة.

وقال طاهر للصحفيين عقب اجتماعه للاعبين "خلال الجلسة أكدت للاعبين أننا ندعمهم ونعرف المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم ولكنني أخبرتهم أننا نثق بهم".

وأضاف "أي قرار تم اتخاذه في النهاية يصب لصالح الفريق وعليهم الالتزام به، لاعبو الأهلي ليسوا مرتبطين بمن يعمل معهم فالهدف دائما هو تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات".

وتابع "على لاعبي الأهلي أن يعملوا ويحققوا البطولات مع الجهاز الفني الحالي بالضبط مثلما حدث مع الجهاز الفني السابق لتحققوا طموحات الجماهير ومجلس الإدارة وهذا ما أخبرتهم به".