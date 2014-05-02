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مبروك يضم كل لاعبي الأهلي لقائمة سموحة ويستبعد شكري

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مبروك يضم كل لاعبي الأهلي لقائمة سموحة ويستبعد شكري مبروك يضم كل لاعبي الأهلي لقائمة سموحة ويستبعد شكري

اختار فتحي مبروك المدير الفني لفريق الأهلي 20 لاعبا لقائمة الفريق التي تواجه سموحة في قمة المجموعة الأولى من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

ولم يغب عن قائمة الأهلي سوى الثلاثي أحمد رؤوف الموقوف بسبب حصوله على 3 إنذارات وشهاب الدين أحمد الذي لم يكتمل شفاؤه فيما خرج أحمد شكري لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض

الدفاع: وائل جمعة – محمد نجيب – سعد سمير – أحمد شديد – سيد معوض – صبري رحيل – أحمد فتحي – رامي ربيعه – أحمدة نبيل مانجه

خط الوسط: حسام عاشور – موسى يدان – تريزيجيه – عبد الله السعيد – أحمد خيري

الهجوم: جدو – عمرو جمال – السيد حمدي

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