نادال: أتمنى فوز ريال مدريد بالكأس العاشرة في دوري الأبطال

تمنى بطل التنس الإسباني رافائيل نادال التوفيق لفريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه اعترف برغبته في أن يظفر الأول بالكأس العاشرة.

وقال المصنف الأول عالميًا باللعبة البيضاء في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الرياضية “أتمنى التوفيق لكلا الفريقين، لكنني مشجع للريال وأتمنى تتويجه بالعاشرة”.

واعترف نادال بأنه كان يود مشاهدة المباراة النهائية للتشامبيونز في ملعب لالوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة، لكنها تتزامن مع بدء مشواره في بطولة رولان جاروس يوم 25 مايو، بعد يوم واحد من النهائي.

وكالات