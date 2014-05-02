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والدة "زينة": حادث اغتصاب إخوانى لطفل بالشرقية ينذر بمجتمع مريض

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والدة "زينة": حادث اغتصاب إخوانى لطفل بالشرقية ينذر بمجتمع مريض والدة "زينة": حادث اغتصاب إخوانى لطفل بالشرقية ينذر بمجتمع مريض

قالت شيماء ريحان والدة الطفلة "زينة" التى لاقت حتفها بعد محاولة اغتصابها ببورسعيد، إن ما حدث مع أسرة الطفل "أحمد عبد الحميد عبد العظيم" ( 9 سنوات)، والذى تم اغتصابه على يد إخوانى بسبب أغنية "تسلم الأيادى"، وقامت أسرة الجانى اليوم باقتحام منزله وتعدوا عليه وعلى أسرته بالضرب مما تسبب فى إصابة والده وأعمامه وعائلته بإصابات مختلفة، ينبئ بكارثة حقيقية حيث أصبح من يريد الآن الانتقام من شخص ما ينتقم منه من خلال الاغتصاب لأنه لا يوجد هناك قانون رادع لمرتكبى حالات الاغتصاب يجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل ارتكاب الواقعة.

وأضافت والدة "زينة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ظاهرة الاغتصاب أصبحت تذكر يوميا بين الناس، حيث أصبحت جريمة متداولة تنذر بنشوء مجتمع شاذ وأناس معقدون نفسيا من تعرضهم للاغتصاب أو تعرض أهاليهم.

وطالبت والدة "زينة"، مؤسسات الدولة بسرعة التحرك للتصدى لهذه الظاهرة ومعالجتها وعدم تجاهلها لحماية الأجيال القادمة من هذا الخطر الجسيم.

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