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“ساقية الصاوى” تقيم حفل خيرى يحيه حنان ماضى ومحمد محسن

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“ساقية الصاوى” تقيم حفل خيرى يحيه حنان ماضى ومحمد محسن “ساقية الصاوى” تقيم حفل خيرى يحيه حنان ماضى ومحمد محسن

بعد توقفها فترة كبيرة عن الغناء عادت الفنانة حنان ماضى لالتقاء جمهورها فى حفل أقامه أمس مشروع (ايفوريا/Evoria) على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى وشاركها الحفل المطرب الشاب محمد محسن والذى تميز بتقديم روائع الكلاسيكيات بصوته وأدائه الرائع الذى يجمع بين الكلاسيكية والمعاصرة.

بدأ الحفل مع الفنانة حنان ماضى والتى قدمت عددًا من أغانيها التى عشقها الجمهور ومنها “البحر بيخطفنى” و”عدى الهوا” و”سلمى” كما قدمت أيضًا أغنية “من بين السهرانين” و”كان وكان” والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ثم بدأ الجزء الثانى من الأمسية الغنائية الرائعة التى استمتع الحضور فيها بصوتين رائعين مع الفنان محمد محسن والذى قدم أغنية “بندعلكوا” و”غنوة سلام” و”من زمان جدًّا” وكما عود جمهوره على تقديم روائع أغنيات الراحل الكبير سيد درويش قدم محسن كلًّا من أغنية “والله تستاهل يا قلبى” و”الحشاشين” و”حرج عليا بابا”،وختم الحفل بأغنية “بلادى بلادى”.

وتحدث أ/أسامة أحمد منظم الحفل عن فكرة تقديم حفل موسيقى يجمع بين الفنانة حنان ماضى والفنان محمد محسن أن مشروع (ايفوريا/Evoria) فكر فى تقديم هذا الحفل للدمج بين زمن الفن الجميل ما قبل الفرق المستقلة “الأندرجروند” ذى القيمة الفنية الجيدة التى تربى عليها معظم جيلنا الحالى والموسيقى الحديثة الشبابية الهادفة للفرق المستقلة التى تحمل معالم الفن الحقيقى لإرجاع قيمة الفن الهادف والموسيقى الجيدة.

وعن الجديد لدى المشروع الفترة القادمة ذكر أن المشروع بالتعاون مع جمعية cansurvive سوف يقدم حفلًا أخر شهر مايو وذلك لدعم مرضى السرطان.

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