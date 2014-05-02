محافظ بني سويف: بدء امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والاعدادية غدًا

قال المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف إن :”غداً السبت تبدأ امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والاعدادية على مستوى المحافظة”.

واضاف المحافظ أنه أعطى تعليمات مشددة لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تواجد لجان متابعة للمرور على المدارس لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من وجود الموجهين المتابعين لأعمال الامتحانات والكنترولات داخل المدارس والتأكيد على تواجد مسؤولى الأمن أمام أبواب اللجان فى المدارس لتحقيق الانضباط فى اللجان والعمل علي توفير الجو المناسب اللائق للتلاميذ والتلميذات حتي تخرج الامتحانات بصورة مشرفة.

وشدد البتيتى علي ضرورة دقة التصحيح وإعلان النتائج بعد التأكد من إعطاء كل طالب حقه مع تكليف الموجهين بالمتابعة والتواجد الدائم باللجان ،حرصاً علي مصلحة الطلاب ومنع الغش ومحاسبة المقصر.