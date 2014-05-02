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وزير السياحة ينعي ضحايا التفجيرات الإرهابية بطور سيناء

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وزير السياحة ينعي ضحايا التفجيرات الإرهابية بطور سيناء وزير السياحة ينعي ضحايا التفجيرات الإرهابية بطور سيناء

هشام زعزوع وزير السياحة

استنكر وزير السياحة هشام زعزوع، الحادثين الإرهابيين في منطقة الطور، ونعي ضحايا الحادث ،واصفاً مرتكبية بذوي الأيادي الاثمة.
> وقال الوزير أن الحادث لا علاقة له بالسياحة وإنما يستهدف الأبرياء من أبناء القوات المسلحة والشرطة، مضيفاً أن تلك الأفعال الخسيسة لن تثني الجيش والشرطة إلا عزيمة في القضاء على الإرهاب واجتثاثة من جذوره.
> وأضاف زعزوع ،أن على الشرفاء من أبناء الوطن أن يتضامنوا مع قواتهم المسلحة وقوات الأمن في القضاء على ذلك الإرهاب الاسود الذي وصل إلى نزعة الأخير في تلك الفترة، متطلعاً أن تكون فترة ما بعد الاستحقاقات السياسية أكثر أمناً واستقراراً.

وقال زعزوع أن الوزارة دشنت مركزا لتتبع المركبات السياحية وجاري تعميمم التجربة على كل المركبات السياحية وتزويدها بكاميرات حتى يتسنى الاتصال الدائم بالحافلات السياحية وتتبعها.
> وأشار زعزوع إلى العديد من الإجراءات الاحترازية التي تقوم وزارة السياحة بتنفيذها لرفع الكفاءة الأمنية، منها التنبيه على غرفة المنشآت الفندقية بإرسال CD يضم كافة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة بصورة أساسية لبدء تفعيل قاعدة بيانات بذلك، وأن يتم التعاون بين الإدارة العامة لشرطة السياحة والوزارة على أساس سنوي لتدريب العاملين بالأمن بالفنادق .

و أوضح زعزوع أن من ضمن الإجرءات الواقية بأن تكون شرطة السياحة على علم بكافة العاملين ويتم تغييرهم بصورة دورية ،وإلزام المنشآت السياحية « شركات أو فنادق» بإصدار كارنيه لكافة العاملين بها من خلال شرطة السياحة، فضلاً عن إلزام الفنادق باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات مراقبة بمداخل ومخارج الفنادق بما لا يخل بحريات السائح.

 
> أ ش أ

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