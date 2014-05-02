محكمة لبنانية تقضي بإعدام قائد جيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل

أصدرت محكمة الجنايات في محافظة لبنان الجنوبي، حكماً غيابيا بالإعدام على قائد ما يسمى “بجيش لبنان الجنوبي” الموالي لإسرائيل انطوان لحد ورفيقه جورج طاشجيان الملقب بـ”طاجو”، وذلك لقيام الأخير بقتل مقاوم يدعى حسن نصر الله عام 1993.

> وقال مصدر لبناني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لحد أصدر أمرا لطاجو بتصفية حسن نصر الله الذي ينتمي لحزب الله ،مشيرا إلى أن والد المقاوم رفع هذه القضية.

> أ ش أ