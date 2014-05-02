فوز نائب رئيس جامعة طنطا بمنصب نقيب المهندسين بالغربية

أسفرت النتيجة النهائية لانتخابات الإعادة على منصب النقيب بنقابة المهندسين بالغربية عن فوز الدكتور محمد أحمد ضبعون، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، بمنصب نقيب المهندسين بفارق كبير 140 صوتا عن منافسه المهندس عماد الدميرى.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على عملية انتخابات نقابة المهندسين قد أغلقت باب التصويت فى تمام الساعة 6 مساء، بعد انتهاء عملية التصويت حسب اللائحة المنظمة لمسار الانتخابات، والتأكد من عدم وجود ناخبين.

بدأت عمليات الفرز فور الانتهاء من عملية التصويت ، ونظرا لقلة أعداد الناخبين، قد انتهت اللجنة من أعمال الفرز والتجميع، وتأكد فوز الدكتور محمد أحمد ضبعون، نائب رئيس جامعة طنطا،بمنصب نقيب المهندسين بعد حصوله على 470 صوتا مقابل 330 صوتا لمنافسه المهندس عماد الدميرى.