قرار جمهوري بتنظيم الإسكان الاجتماعي وإنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون في شأن الإسكان الإجتماعي، وذلك في إطـار خطة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي.

> وينص القرار پقانون على أن تتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وتوفير قطع أراضية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

> ويحظر القرار بقانون علي من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي التصرف فيها إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يتبع وزير الإسكان ويتولي تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

أ ش أ