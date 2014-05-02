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فاروق جعفر: ميدو لم يحصل على رخصة التدريب “C” حتى الأن

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فاروق جعفر: ميدو لم يحصل على رخصة التدريب “C” حتى الأن فاروق جعفر: ميدو لم يحصل على رخصة التدريب “C” حتى الأن

ميدو

فجر فاروق جعفر المدير الفنى لاتحاد الكرة مفأجاة من العيار الثقيل عندما قال أنه لم يتم منح الرخصة التدريبية C لأحمد حسام “ميدو” المدير الفنى لفريق الزمالك، لافتًا إلى أن مدرب الزمالك لم يحضر الدورات التدريبية التى جرت مؤخرًا فى ألمانيا.

وقال جعفر، “لن أسمح بمنح أي رخصة تدريبية لأى مدرب مهما كان إسمه أو شهرة ناديه دون حضور فعاليات الدورات التدريبية مع زملائه المدربين كى يتسنى له ممارسة مهنة التدريب فى الدورى المحلى أو بطولتي دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية”.

وأضاف جعفر، “ميدو أمامه فرصة قوية للحصول على الرخصة التدريبية خلال الدورة المقبلة المقرر إجراءها يوم 11 مايو المُقبل على مستوى القاهرة الكبرى ومزاولة التدريب على المستوى المحلى والإفريقي”.

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