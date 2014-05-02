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تدهور صحة الفنان سعيد صالح

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تدهور صحة الفنان سعيد صالح تدهور صحة الفنان سعيد صالح

تعرض الفنان المصري سعيد صالح لأزمة صحية حادة، تم نقله على إثرها لغرفة العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة في القاهرة.
وفي التفاصيل فقد تعرض النجم لهبوط مفاجئ في الضغط مصحوباً مع عرق شديد وقيء دم، وهو الأن يخضع للعلاج المكثف والملاحظة من قبل الأطباء.
وفي هذا السياق صرح سامح الصريطي، وكيل أول نقابة الممثلين، أن النقابة تقوم بالإشراف على علاج الفنان سعيد صالح بالمستشفى.
يذكر أن الفنان سعيد صالح كان قد تعرض في عام 2005 لآلام حادة في القلب بسبب ضيق في ثلاثة شرايين.

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