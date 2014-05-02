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مورينيو ردا على أزار: هو لا يضحي من أجل الفريق

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مورينيو ردا على أزار: هو لا يضحي من أجل الفريق مورينيو ردا على أزار: هو لا يضحي من أجل الفريق

رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على انتقادات لاعبه البلجيكي إدن أزار مؤكدا أن الأخير ليست لديه الاستعدادات الكافية للتضحية من أجل زملائه.

وكان أزار قد خرج عقب مباراة أتليتكو مدريد والتي أقصت تشيلسي من دوري أبطال أوروبا لينتقد الخطة التي لعب بها مدربه.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي "أمام أتليتكو ذهابا ويليان لعب على اليسار وحمى أشلي كول، أمام ليفربول شورلي لعب أيضا وتم السيطرة على جلين جونسون".

وأضاف "أزار من نوعية اللاعبين الذين لا ينظرون خلفهم للظهير الأيسر من أجل مساعدته، لو شاهدت الهدف الأول لأتليتكو ستفهم أين كان الخطأ ولماذا استقبلناه، الفريق الكامل في المستويات الكبيرة لا يخطأ هكذا".

وأردف "أزار ليس من نوعية اللاعبين التي تضحي 100% من أجل الفريق.. لست سعيدا بأدائه الدفاعي وتحدثت معه طوال الموسم محاولا تطويره".

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