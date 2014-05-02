بويول مرشح لمساعدة إنريكي في الجهاز الفني القادم لبرشلونة

مدريد، (إفي): كشفت تقارير صحفية اليوم أن كارليس بويول قائد فريق برشلونة وقلب دفاعه المخضرم قد يتم تعيينه مساعدا للمدرب الجديد المحتمل لويس إنريكي في الموسم المقبل.

وأعلن بويول في مارس الماضي رحيله عن البرسا بنهاية الموسم الجاري بعد سلسلة متلاحقة من الإصابات على مدار موسمين، لكنه لم يحدد وجهته المستقبلية بعد.

وكانت الاحتمالات تشير الى انتقال "قلب الأسد" الى الدوري الأمريكي، وبالتحديد الى نيويورك ريد بولز ليرافق زميله الفرنسي السابق تييري هنري.

لكن صحيفة (ماركا) الإسبانية أكدت اليوم أن بويول يفكر في الاعتزال بسبب آلام الركبة المستمرة، والانضمام الى الجهاز الفني لفريقه الكتالوني، ليعاون زميل الملاعب السابق لويس إنريكي مدرب سلتا فيجو الحالي بترشيح من إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

ويحبذ بويول فكرة إنهاء مسيرته كلاعب مع البرسا وبدء مسيرته كمدرب أيضا في نفس النادي الذي نشأ فيه، وعزز تلك الفكرة أنه أصبح أبا قبل وقت قريب وينشد الاستقرار الأسري.