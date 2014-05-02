لويس إنريكي: أقود برشلونة؟ كلها تكهنات

لم يرغب مدرب سيلتا فيجو، لويس إنريكي، في التعليق على التقارير التي تضعه كخليفة للأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو في قيادة فريق برشلونة، مكتفيا بالقول "كلها تكهنات".

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي "أرى أنه من الرائع والمبهج أن تتناول الصحف مستقبلي، لكني أعيش الحاضر وكل هذه تكهنات. أستطيع تفهم بعض الأخبار والشائعات حولي، لكني أركز حاليا في فريقي وفي المباريات الثلاثة المتبقية من الليجا".

وأوضح لويس إنريكي الذي رُشح بقوة لخلافة المدرب الراحل للبرسا، تيتو فيلانوفا، الموسم الماضي، أن النادي الكتالوني مرتبط بعقد ساري مع مديره الفني الحالي قائلا "ما يقال حول أي نادي لديه مدرب عقده ساري ليس سوى تكهنات. وأنا لا أعلق على أمور كهذه".

يذكر أن برشلونة خرج خالي الوفاض هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، واقترب كثيرا من توديع لقب الليجا الذي أصبح على مقربة من أتلتيكو مدريد، ليكتفي بكأس السوبر تحت قيادة مارتينو، وهو ما لا يرضي تطلعات الإدارة الكتالونية، التي واجهت هذا الموسم العديد من المشاكل الأخرى مثل اتهامها بمخالفات في التعاقد مع البرازيلي نيمار ولاعبين ناشئين.