أتلتيكو مدريد يواصل تدريباته استعدادا لليفانتي

مدريد، (إفي): واصل أتلتيكو مدريد اليوم تدريباته استعدادا لمباراة ليفانتي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب عن التدريبات كل من الأوروجواي كريستيان رودريجيز "سيبويا" والأرجنتيني خوسية سوسا، حيث مازالا في مرحلة التعافي من الإصابة.

ويدخل أتلتيكو المباراة في أفضل حالاته بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني.

ويواجه أتلتيكو ليفانتي خارج الديار، في لقاء يساعده في الوصول إلى مبتغاه في حسم الليجا، حيث أن فوزه، يجعله على بعد خطوة واحدة من حسم اللقب، قبل جولتين من نهاية البطولة.