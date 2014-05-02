تعيين مارسيلوا بيلسا مديرا فنيا لمرسيليا

أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم التوصل لاتفاق مع الأرجنتيني مارسيلو بييلسا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.

ونشر النادي الفرنسي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي أن توقيع العقود سيتم في "الزيارة المقبلة لمارسيلو (بييلسا)" إلى فرنسا بعد نهاية الموسم الكروي الجاري.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني ظل بدون نادي طوال الموسم الجاري، بعد الرحيل عن فريق أثلتيك بلباو الإسباني، وفضّله النادي الفرنسي على المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش.

وأعلن الفريق منذ أسابيع التوصل لاتفاق "مبدئي" مع بييلسا، وأن الطرفين شرعا في التفاوض بشأن العقود والجوانب القانونية.