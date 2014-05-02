رئيس بايرن في وداع هونيس: ندعم جوارديولا ونشكره

برلين، (إفي): اختير كارل هوبفنر الجمعة رئيسا جديدا لنادي بايرن ميونخ الألماني، خلفا لأولي هوينيس الذي استقال من منصبه مؤخرا عقب ادانته بالتهرب من دفع الضرائب.

وجاء اختيار هوبفنر (61 عاما)، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس النادي، خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية اليوم، والذي أكد خلاله عن دعمه لمدرب فريق الكرة، الإسباني بيب جوارديولا.

وفي خطاب مؤثر، نشر محتواه نادي بايرن عبر الصفحات الاجتماعية، أكد هوينيس، الذى صدر ضده حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف لتهربه من دفع الضرائب، أنه سيعود للنادي، مشيرا إلى أن يرحل من النادي البافاري "هاديء البال ومطمئن عقب التتويج بالبوندسليجا".

وقال هوينيس "السقوط الذي تعرضنا له الثلاثاء الماضي (الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا) أمر إنساني وطبيعي، لقد قدمنا موسما رائعا، رائعا للغاية عقب الثلاثية التاريخية".

كان بايرن قد ودع نصف نهائي التشامبيونز ليج بخسارة كبيرة على ملعبه برباعية نظيفة أمام الريال، الذي كان قد فاز ذهابا في إسبانيا بهدف نظيف.

واعترف أمام أكثر من ألفي مشارك بالجمعية العمومية "بالخطأ الفادح" الذي ارتكبه وعن قراره بتحمل تبعاته، ما سيعني بالإضافة إلى سجنه، بدفع ما بين 30 إلى 35 مليون يورو لوزارة المالية الألمانية.

بينما صرح هوبفنر، الذي تولى الرئاسة المؤقتة للمؤسسة البافارية قبل نحو سبعة أسابيع خلفا لهوينيس الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه لقراره بعدم استئناف الأحكام الصادرة بحقه "أنا فخور بهذا الفريق، وأهنيء بيب جوارديولا والفريق على ما تحقق حتى الآن".

وامتدح هوبفنر سلفه قائلا "يكفي أن ساهم هوينيس كلاعب أولا وكإداري ثانيا في تتويج بايرن بالـ53 لقبا التي في حوزته. إنه قلب وعقل وروح بايرن".