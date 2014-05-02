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الإسماعيلي يتوجه غدًا إلى الإسكندرية استعدادًا للقاء الحدود

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الإسماعيلي يتوجه غدًا إلى الإسكندرية استعدادًا للقاء الحدود الإسماعيلي يتوجه غدًا إلى الإسكندرية استعدادًا للقاء الحدود

 

الإسماعيلي

قرر الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للفريق، توجه لاعبو الاسماعيلى غدًا السبت إلى الاسكندرية للإقامة في إحدى الفنادق القريبة من ملعب المكس الذى يحتضن لقاء الاسماعيلى وحرس الحدود فى الجولة العشرون من مسابقة الدورى العام يوم الاثنين المقبل.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمى للإسماعيلى، تعد هذه المرة هى الأولى التى يتوجه فيها الإسماعيلى قبل لقاءه بيومين للمبيت خارج الإسماعيلية، وذلك بناء على طلب المدير الفنى الذى طلب السفر مبكرًا للتواجد فى الإسكندرية غدًا ليحصل اللاعبون على قسط من الراحة هناك، على أن يؤدى الفريق مرانه الأخير يوم الأحد المُقبل على ملعب الفندق مدينة الإسكندرية.

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