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38 قتيلا في حريق اندلع جنوبي أوكرانيا بعد أعمال عنف

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38 قتيلا في حريق اندلع جنوبي أوكرانيا بعد أعمال عنف 38 قتيلا في حريق اندلع جنوبي أوكرانيا بعد أعمال عنف

أعلنت شرطة مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا عن مقتل 38 شخصا وإصابة عشرات جراء اندلاع حريق ، عقب اشتباكات بين القوميين المتطرفين الأوكرانيين ومحتجين مؤيدين لروسيا في المدينة.

 

وذكرت ذلك قناة العربية الاخبارية مساء اليوم ،أن متطرفون قوميون أوكرانيون يرتدون أقنعة سوداء رشقوا الموالين لروسيا بالحجارة وسط المدينة، فيما أظهرت لقطات تليفزيونية أشخاصا يرتدون أقنعة سوداء وبعضهم يحمل العلم الأوكراني ، فيما حاولت الشرطة إيقاف الاشتباكات بين الجانبين.
> وحاول المتطرفون القوميون تنظيم مسيرة حاشدة اليوم وسط أوديسا دعما لوحدة الأراضي الأوكرانية بمشاركة عناصر من حركة القطاع الأيمن المتطرفة ، غير أن المحتجين الموالين لروسيا قاموا بمنعهم ما أجج الاشتباكات بين الجانبين تخللها إطلاق النار.

أ ش أ

 

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