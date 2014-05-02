غدًا.. بدء أسبوع “سينما الانتماء الوطنى” بقصر ثقافة أسيوط

يبدأ غداً السبت أسبوع “سينما الانتماء الوطنى” فى الفترة من السبت إلى الاثنين الموافق 3-5 من الشهر الجارى ،وذلك لمدة ثلاثة أيام إذ يتم فى اليوم الأول الموافق السبت عرض ومناقشة الفيلم الوثائقي ” التحرير 2011 ” الجمهور والشرطة والساسيين , “الطيب والشرس والسياسي”، كما تناولهم الفيلم هذه محاولة لاستجلاء أهم وقائع السنوات الثلاث الماضية من وجهات نظر متداخلة ويعقب بعد سماع الفيلم ندوة نقدية للكاتب الصحفى كمال القاضى.

وصرح ضياء مكاوى مدير عام قصر الثقافة بأسيوط بان يوم الأحد سيتم عرض ومناقشة الفيلم الوثائقي “لماذا يضحك المصريون ” “هل نحن فعلا شعب ابن نكتة” , “هل هناك حقا ما يميزنا”, “ام انها خرافة كخرافة اذكى طفل في العالم”.