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الوايت نايتس يُساند الزمالك فى مران الغد

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الوايت نايتس يُساند الزمالك فى مران الغد الوايت نايتس يُساند الزمالك فى مران الغد

الوايت نايتس

أعلنت رابطة مشجعى نادى الزمالك الوايت نايتس حضور مران فريقهم غدًا السبت بملعب “حلمى زامورا”، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى خلال المرحلة القادمة.

وأصدر الوايت نايتس بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك”، قال فيه:-

“ومهما ظن الجميع أننا ابتعدنا عن الصورة، فهم مخطئون، فنحن رقيب من ليس له رقيب داخل الكيان، وفى الأزمات، تظهر معادن الرجال.

وبناءً عليه.. تقرر تجمع أفراد مجموعة ألتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك غدًا السبت، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا لحضور تمرين فريق كرة القدم على ملعب “حلمى زامورا”، بنادى الزمالك لتقديم الدعم لمن يستحقه، ولتوضع الأمور فى نصابها، وهنا ندعو جماهير القلعة البيضاء كافة، وأبناء المجموعة للحضور والمؤازرة والحشد، “انهض أسدى الجريح لا تيأس.. فإنا وراؤك سائرون”.

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