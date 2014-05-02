إصابة أحد أفراد جهاز المخابرات الليبية بمدينة بنغازي

تعرض أحد عناصر جهاز المخابرات بمدينة بنغازى، اليوم ،لمحاولة اغتيال أثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة الصابرى.

> وقال مصدر أمني، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا أحد عناصر جهاز المخابرات بمدينة بنغازى، يدعى طارق محمد نجم بإطلاق النار عليه بمنطقة الصابري بالمدينة ما أسفر إصابة نجم ، وتم نقله إلي المستشفى وحالته مستقرة.

> يذكر أنه قتل ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون وفقد ثلاثة جراء اشتباكات بين قوات الجيش والشرطة ضد جماعات مسلحة حاولت اقتحام مديرية أمن بنغازي صباح اليوم.

> أ ش أ