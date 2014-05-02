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إصابة أحد أفراد جهاز المخابرات الليبية بمدينة بنغازي

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إصابة أحد أفراد جهاز المخابرات الليبية بمدينة بنغازي إصابة أحد أفراد جهاز المخابرات الليبية بمدينة بنغازي

تعرض أحد عناصر جهاز المخابرات بمدينة بنغازى، اليوم ،لمحاولة اغتيال أثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة الصابرى.
> وقال مصدر أمني، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا أحد عناصر جهاز المخابرات بمدينة بنغازى، يدعى طارق محمد نجم بإطلاق النار عليه بمنطقة الصابري بالمدينة ما أسفر إصابة نجم ، وتم نقله إلي المستشفى وحالته مستقرة.
> يذكر أنه قتل ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون وفقد ثلاثة جراء اشتباكات بين قوات الجيش والشرطة ضد جماعات مسلحة حاولت اقتحام مديرية أمن بنغازي صباح اليوم.
> أ ش أ

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