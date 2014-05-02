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ضبط مسجل خطر وبحوزته 400 جرام أفيون بقنا

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ضبط مسجل خطر وبحوزته 400 جرام أفيون بقنا ضبط مسجل خطر وبحوزته 400 جرام أفيون بقنا

مخدر الأفيون

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجنوب الصعيد من ضبط مسجل خطر وبحوزتة 400 جرام من جوهر الأفيون قبل ترويجها على عملائه بقنا.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد بقيام مسجل خطر بجلب كميات من المواد المخدرة لترويجها على عملائه بمحافظة قنا .

تم تشكيل فريق من ضباط الإداره وبعد تقنين الأجراءات فتم ضبط المتهم ويدعى “بدرى . ع . ا ” 39 سنة عاطل مسجل شقى خطر 1522 ف ” أ “مخدرات والسابق أتهامة فى 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة وقضية قتل وسلاح ومشاجرة والذى عثر بحوزته على 400 جرام أفيون قبل ترويجها على عملائة بالإضافة إلى سلاح نارى ومبلغ مالى 30800 جنيه من متحصلات البيع وسلاح أبيض خنجر و عدد 2 هاتف محمول .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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