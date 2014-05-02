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الجالية المصرية فى النمسا تتطلع إلى إعلان السيسى عن برنامج اقتصادى وأمنى متميز

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الجالية المصرية فى النمسا تتطلع إلى إعلان السيسى عن برنامج اقتصادى وأمنى متميز الجالية المصرية فى النمسا تتطلع إلى إعلان السيسى عن برنامج اقتصادى وأمنى متميز

أعربت الجالية المصرية فى النمسا ،عن أملها فى أن يتضمن خطاب المشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية ،غدا السبت، برنامجا اقتصاديا قوياً يقدم حلولا عاجلة لمشاكل التنمية ويسيطر على التضخم وارتفاع الاسعار ويحسن الأجور.
> وقال مجدى العشرى ،عضو النادى المصرى ــ فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط فى فيينا ــ إن تحتاج إلى قرارات اقتصادية صعبة تم تأجيلها لسنوات طويلة وكفيلة بتحقيق ضبط وترشيد الانفاق العام ومنع استيراد السلع التى يوجد لها بديل فى السوق المحلى وغيرها من القرارات التى يمكن ان تمثل علاجا للاوضاع الاقتصادية فى البلاد.
> وأشار إلى أهمية أن يركز الخطاب على تكثيف جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وهو الأمر الذى يحتل أهمية خاصة بين احتياجات الشعب المصرى فى المرحلة الراهنة إلى جانب تأمين البلاد من الأخطار الخارجية والاطماع الدولية التى تحاول استغلال الظروف الراهنة .
> يذكر أن المشير عبد الفتاح ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، سيوجه خطابًا ،غدا السبت ،تزامنا مع انطلاق الدعاية الانتخابية وذلك لطرح ملامح برنامجه الانتخابي.

 

أ ش أ

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