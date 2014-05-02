“شبل ضحا” نقيبًا لمهندسي المنوفية بفارق 117 صوت فى جولة الإعادة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية مساء اليوم الجمعة برئاسة المستشار عبد المنعم فرحات نتيجة انتخابات الإعادة بالنقابة بفوز المهندس شبل ضحا بمنصب نقيب المهندسين بفارق 117 صوت عن منافسة المهندس وفيق عزت.

وقال المستشار عبد المنعم فرحات رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن :”إجمالى الحضور بلغ 871 صوت إذ لم تتجاوز نسبة الحضور 10 % ممن لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 11 ألف صوت و18 صوت باطل معلنناً حصول المهندس شبل ضحا على 485 صوت فى مقابل 368 للمرشح المنافس المهندس وفيق عزت”.

يذكر أن النقابة الفرعية لنقابة المهندسين بشبين الكوم، قد شهدت اليوم الجمعة إجراء انتخابات الإعادة على منصب النقيب فى لجنتين بحضور أعضاء الجمعية العمومية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.