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المرصد السوري يعلن عقد هدنة بين الحكومة والمعارضة بحمص

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المرصد السوري يعلن عقد هدنة بين الحكومة والمعارضة بحمص المرصد السوري يعلن عقد هدنة بين الحكومة والمعارضة بحمص

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اتفاقا قد أبرم بين مقاتلي المعارضة في الأحياء المحاصرة بمدينة حمص، والقوات الحكومية، على وقف إطلاق النار، اعتبارا من اليوم “الجمعة”.
> وأوضح المرصد ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم ،أن مفاوضات تجري بين الطرفين لعقد هدنة تستمر يومين، وفي اليوم الثالث ينسحب مقاتلو المعارضة إلى مناطق في ريف حمص الشمالي.
> ومن جهة أخرى، قتل 18 شخصا، بينهم 11 طفلا، على الأقل، وأصيب العشرات في تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين، استهدفا حاجزين للقوات الحكومية في بلدتين بريف حماة، وسط سوريا.
> ويأتي التفجيران بعد 3 أيام من تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدفا حيا علويا في مدينة حمص (وسط)، ما أدى إلى مقتل مائة شخص على الأقل.
> وكانت جبهة النصرة، ذراع القاعدة في سوريا، قد تبنت، يوم الأربعاء الماضي الهجوم المزدوج بسيارتين مفخختين، الذي استهدف، الثلاثاء، حي العباسية، ذا الغالبية العلوية، في مدينة حمص، والواقع تحت سيطرة القوات الحكومية.

أ ش أ

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